İstanbul’da 2500 Yeni Taksi Etabı!

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ PLAKALARI İHALESİ BAŞLADI

İstanbul’da 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için başlayan süreçte, 150 taksi plakası için ihale düzenlendi. İhale, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi ve kapalı teklif usulüyle yapıldı. İhale sonucunda 9 plaka alıcı buldu. İlk plaka olan 34 TUA 01, 4 milyon 852 bin TL artı KDV bedelle satıldı.

İBB’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İhaleye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. Demir, yaptığı açıklamada, İstanbul’un uzun süredir devam eden taksi sorununa yönelik önemli bir adım attıklarını ifade etti. “UKOME’nin kararıyla devreye alınan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin satış yetkisi, İBB Meclisi tarafından encümene verildi. Biz de bugün ilk etabı ihaleye çıkardık. Taksi esnafımız bu yeni yöntemle ilk kez karşılaşıyor ancak teveccüh gösterdiler” dedi.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Demir, uygulama bazlı yeni nesil taksilerin sadece onaylı uygulamalar üzerinden çalışacağını ve yoldan yolcu alamayacağını vurguladı. “Bu sistem sayesinde hem yolcular hem de şoförler daha güvenli ve denetimli bir ulaşım hizmeti alacak. Taksiler sürekli kayıt altında olacak, her yıl İBB tarafından akredite edilecek ve kalite denetimlerine tabi tutulacak. Şoförler ise Ulaşım Akademisi’nde eğitimden geçecek” ifadelerini kullandı.

KULLANIM HAKKI SINIRLI OLACAK

Yeni sistemle birlikte İstanbul’da hizmet verecek taksilerin kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. Önceki plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu düzenleme ile taksi hizmetlerinde daha planlı ve denetlenebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

ÖZEL TASARIMLAR TRAFİKTE YERİNİ ALACAK

Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarıyla kısa süre içinde kent trafiğinde yerini alacak.