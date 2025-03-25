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İstanbul’da 26 Mart 2025 Hava Durumu

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul’da da etkisini hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul’daki hava durumu genel olarak parçalı bulutlu olacak.

PARÇALI BULUTLU HAVA VE SICAKLIK DEĞERLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 26 Mart Çarşamba günü İstanbul’da gün içerisinde hava durumu genelde parçalı bulutlu kalıyor. Sabah saatlerinde yer yer güneşli aralıkların görülmesi bekleniyor ancak gün ilerledikçe bulutluluğun artması olabiliyor. Yağış beklenmediği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 12°C, en yüksek ise 19°C civarında olacağı öngörülüyor. Ayrıca, rüzgarın güneybatı yönünden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, saatte yaklaşık 10 km hızla esmesi bekleniyor. Gün içinde nem oranının %30 ile %55 arasında değişmesi bekleniyor.

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