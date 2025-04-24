İstanbul’da 28 bin konut inşa ediliyor

ARNAVUTKÖY’DE KONUT İNŞAATI BAŞLADI

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Arnavutköy Baklalı mevkisinde 28 bin 100 konutun inşasını başlattık. Yaklaşık 5 aylık süreçte 3 bin 900 konutun inşası tamamlanma aşamasına geldi. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilmiş olacak.” diye belirtti. TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, güncel meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM 23 Nisan özel oturumuna Kabine üyelerinin katılımının yetersiz olmasını ve kürsüde konuşan bir çocuğun üniformasında iki firmanın adının bulunmasını eleştirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, dünkü oturumda bir çocuğun kumar firmasının reklamı olan bir üniforma ile kürsüye çıkmasını eleştirdi. 24 Nisan tarihinin sözde Ermeni soykırımı iddialarının ortaya atıldığı gün olduğunu ifade eden Kavuncu, “Tarihimizin herhangi bir döneminde üzerimize bu şekilde bir iftira atılmasına asla biz müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

DEPREME HAZIRLIK ORTAK SORUMLULUKTUR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İstanbul’da yaşanan depremlerde can kaybının yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Depremin Türkiye’nin en önemli gerçeklerinden biri olduğuna dikkat çeken Akçay, “Başta İstanbul olmak üzere deprem riski altındaki tüm şehirlerimizin depreme en hızlı şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kentsel dönüşümden toplumsal bilinçlenmeye kadar önemli adımların bir an önce atılması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden Erol Güngör’ü rahmetle anan Akçay, Güngör’ün milli bir milliyetçilik anlayışını geliştirdiğini ve günümüzde onun fikirlerinin önem taşıdığını ifade etti.

KÜNYE HASSASİYETİ ÖNEMLİ

TBMM Başkanvekili Adan, kürsüde konuşan çocuğa ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Özel Oturumunda konuşma yapan çocuğumuz 15 Yaş Altı Dünya Okullar Arası Jimnastik Yarışması’nda gümüş madalya kazanan Gülbahar Ece Gerdan’ı öncelikle tebrik ediyorum. Ancak sponsor konusunda hassasiyet gösterilmeliydi.”

BÜYÜK DEPREM RİSKİNE DİKKAT

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul’daki depremleri hatırlatarak daha büyük bir depremin de gelebileceğini öne sürdü. Siyasi alandaki “Deprem meselesi siyaset üzeridir” anlayışının sorgulanması gerektiğini belirten Günaydın, “Demokrasinin en temel kuralı gereği sorumlu olanlar, vatandaşa hesap vermek zorundadır.” diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un acil olarak yenilenmesi gereken konut sayısına dair açıklamalarına atıfta bulunan Günaydın, “Peki, ne zamandan beri bu böyle? 30-40 yıldır bu böyle. Peki, ne yaptın?” diyerek eleştiride bulundu.

TÜRKİYE’NİN DEPREM RİSKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul’da yaşanan depremlerde herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti fakat risklerin devam ettiğini vurguladı. Bilim ve bilimin yol göstericiliğinin önemine dikkat çeken Temelli, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını ve bu nedenle “Afet Bakanlığı” kurulması gerektiğini dile getirdi.

KONUT DÖNÜŞÜMÜ HIZLANIYOR

Bahadır Yenişehirlioğlu, 2012 yılından bu yana İstanbul’da 923 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü ve 208 bin 915 bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini açıkladı. “Yarısı bizden” kampanyası kapsamında evini dönüştürmek isteyenlere çeşitli destek ödemeleri sağlandığını anımsatan Yenişehirlioğlu, “Kampanya kapsamında vatandaşlara 100 bin lira taşınma yardımı, 700 bin lira hibe ve 2 sene geri ödemesiz 700 bin lira kredi imkanı sunuluyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut yapıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor.” dedi. Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi olan 50 bin sosyal konutun inşasıyla ilgili çalışmalar devam ettiğini belirten Yenişehirlioğlu, toplam 28 bin 100 konutun inşaatını başlattıklarını, 24 bin 100 konutun da inşaatın sürdüğünü ifade etti. Bu projeyle 200 bin kişinin deprem riskinden kurtarılacağına dikkat çekti.