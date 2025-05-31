İstanbul’da 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL MERKEZLİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul’da yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı verilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da dahil olmak üzere toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasını, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü soruşturmasını, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile ilgili olarak yürütülen dört ayrı soruşturmayı içeren gözaltı kararlarının alındığını duyurdu.

GÖZALTI OPERASYONU

Soruşturma kapsamında, polis ekipleri eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda üç zanlının cezaevinde, üç şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Ekiplerin firari durumda olan 13 zanlıyı yakalamak için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri’nin binalarında kapsamlı arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı.