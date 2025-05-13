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İstanbul’da 3.8 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

İSTANBUL’DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

İstanbul’un Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin saat 07.18’de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olarak kaydedildi. 4.3 büyüklüğündeki bu sarsıntı, yerin 6.84 kilometre derinliğinde yaşandı.

DEPREFİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, deprem oldukça düşük bir derinlikte meydana geldi ve bu durum sarsıntının hissedilme olasılığını artırdı.

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