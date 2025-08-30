İstanbul’da 30 Ağustos Resepsiyonu Yapıldı

İSTANBUL VALİLİĞİ’NCE DÜZENLENEN RESEPSİYON

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü kutlamak amacıyla özel bir resepsiyon gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Davut Gül, “O gün cephede kazanılan zafer, bugün bilimden sanata, ekonomiden teknolojiye, her alanda yolumuzu aydınlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının inşasına ilham kaynağı oluyor” şeklinde bir konuşma yaptı.

Davut Gül ve eşi Gülden Gül’ün ev sahipliğinde Sepetçiler Kasrında gerçekleştirilen etkinliğe, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaati temsilcileri, sanatçılar ve diğer davetliler katıldı. Resepsiyon, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile başlamış, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği kutlama mesajı okunmuştur. Vali Davut Gül’ün konuşmasının ardından 1’nci Ordu Komutanlığı bandosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden oluşan koronun verdiği konser ilgiyle izlenmiştir.

GAZİ ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE VURGUSU

İstanbul Valisi Davut Gül, “Milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Gazi Meclisimizin bütün üyelerini, kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sizlerin, İstanbullu kardeşlerimin ve vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum” diye konuştu. Vali Gül, 30 Ağustos 1922’nin millet tarihindeki önemli olaylardan biri olduğunu belirtti. “Aziz milletimiz, büyük fedakarlık ve emeklerle milli ordusunu donatmış, asırlarca süren çekilmeyi sona erdirmiştir. Sıra kaybedilen vatan topraklarını geri almaya gelmiştir. 26 Ağustos şafağında Kocatepe’den başlayan büyük taarruz ile necip milletimiz küllerinden yeniden doğmuştur. Milli mücadeleyi büyük bir zaferle taçlandırmıştır” sözlerini kullandı.

VALİ GÜL’ÜN GÖRÜŞÜ VE GELECEK VİZYONU

Davut Gül, geçmişte kazanılan zaferlerin bugün yönlendirdiğini ve Cumhuriyetin yeni yüzyılının inşasında ilham kaynağı olduğunu vurguladı. “Ecdadımızın kanıyla, canıyla kazandığı bu topraklarda alın terimizle, emeğimizle yarının büyük ve güçlü Türkiye’sini kurmamıza rehberlik ediyor” ifadeleriyle mesajını tamamladı.