İstanbul’da 30 Ağustos Töreni Yapıldı

VALİ DAVUT GÜL’DEN TEBRİKLERİ KABUL

İstanbul Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü çerçevesinde İstanbul Valiliği’nde bir tören gerçekleştirildi. Törene katılanlar arasında Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile vali yardımcıları, general ve amiraller, başsavcılar, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, başkonsoloslar, dini liderler ve şehit yakınları yer aldı.

TÖRENDE TEBRİKLER KABUL EDİLDİ

Gül, Ersay ve Aslan, düzenlenen törende katılımcılardan gelen tebrikleri kabul etti.