İstanbul’da 30 Ekiple Denetim Yapıldı

TARIM VE ORMAN BAKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’un Bayrampaşa bölgesindeki gıda sitesinde 30 ayrı ekiple eş zamanlı denetim yaptıklarını duyurdu. Yumaklı, bu denetimlerin Türkiye’de eşine az rastlanır bir boyutta gerçekleştirilmesi dolayısıyla “Türkiye’de bu boyutta ilk kez yapılan denetimde peynir satışı yapılan 58 işletmeyi denetledik” sözleriyle durumun önemini vurguladı.

GIDA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Yumaklı, sosyal medya üzerinden “Güvenilir Gıdadan Taviz Yok” başlığıyla yaptığı paylaşımlarda, toplu satışların yapıldığı gıda sitelerinde gıda denetimlerine ara vermeden devam ettiklerini ifade etti. “Vatandaşlarımızın şikayetleri ve önceki denetimlerimizin kaynağa odaklı incelemesi neticesinde İstanbul-Bayrampaşa’daki gıda sitesine 30 ayrı ekiple aynı anda denetim gerçekleştirdik” diyerek, denetimlerin arka planını açıkladı.

EL KONULAN ÜRÜNLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yapılan denetimlerde, 58 işletmeden 30’unda olgunlaşma süresi tamamlanmayan, etiketsiz ya da sahte etiketli, taklit veya tağşiş şüphesi olan, hijyen şartları sağlanmadan üretilmiş toplam 35 ton ürüne el konuldu. Yumaklı, olgunlaştırılmadan piyasaya sürülen 25 ton ürünün muhafaza altına alındığını ve güvenilir olmayan 10 ton ürünün ise imha edileceğini belirtti. “Denetimlerimizle, güvenilir gıdaya ulaşma hakkı olan tüketicimizin yanında, işini hakkıyla yapan işletmelerimizi de korumuş oluyoruz” dedi. Yumaklı, denetimlerin hız kesmeden süreceğini de ekledi.