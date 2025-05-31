İstanbul’da 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL MERKEZLİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul’da gerçekleştirilen 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gibi isimlerin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile ilgili toplamda 4 ayrı soruşturma yürütüyor.

OPERASYON DETAYLARI

Polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlar sayesinde eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yanı sıra Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece Belediye başkanları da dahil olmak üzere 30 şahıs gözaltına alındı. Operasyon sürecinde hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişiden 3’ünün cezaevinde, geriye kalan 3’ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari durumda olan 11 zanlının yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.

BELEDİYE BİNALARINDA ARAMA İŞLEMLERİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama işlemleri devam etmekte. Bu süreçte pek çok delil toplanması amaçlanıyor. Yolsuzluk soruşturmasının boyutu ve ele geçirilen belgelerin kayda geçirilmesiyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılabilecek.