İstanbul’da 30 Şüpheli Gözaltında

İSTANBUL MERKEZLİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli olarak yürütülen dört farklı yolsuzluk soruşturmasında, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddialarının yanı sıra, Aziz İhsan Aktaş’ın liderlik yaptığı öne sürülen suç örgütü soruşturmasını ve Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne dair dört ayrı soruşturmayı kapsıyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, Aykut Erdoğdu ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı alınan 6 şüpheliden 3’ünün cezaevinde bulunduğu, kalan 3’ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ekiplerin, firari durumdaki 11 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, soruşturma süreci kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri’nin binalarında arama işlemleri de sürdürülüyor.