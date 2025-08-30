İstanbul’da 300 Bin Dolar Dolandırıldı

YABANCI ŞİRKETLER ARASINDA DOLANDIRICILIK VAKASI

İstanbul’da iki yabancı şirket arasında gerçekleşen yazışmaları kopyalayıp sahte e-posta ile 300 bin dolarlık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Nijerya uyruklu beş kişi gözaltına alındı. Parayı döviz bürosundan alırken güvenlik kameralarına yansıyan bu şahıslar, daha sonrasında çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOLANDIRILAN ŞİRKETTEN ŞİKAYET

Dolandırıldığını ifade eden yabancı şirketin yetkilileri, 300 bin dolar paralarının çalındığı yönünde şikayette bulundu. Yabancı şirketin avukatı M.A., temsilcisi olduğu firmanın İstanbul’da ticaret yaptığını ve 6 bin 500 ton arpa almak üzere başka bir yabancı firma ile anlaştıklarını belirtti. İlk ödemenin ve sevkiyatın sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini açıklayan M.A., “Satıcı firmadan 19 Ağustos’ta bir mail geldi. İkinci sevkiyat için 300 bin dolar yatırmamızı söylediler. Biz de bu talep doğrultusunda 300 bin doları döviz bürosu aracılığıyla gönderdik. Ancak iki gün sonra satıcı firmadan bir e-posta aldık, hesaplarının kopyalandığını ve paranın istenmesi durumunda gönderilmemesi gerektiği uyarısı yapıldığında dolandırıldığımızı anladık” dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği, olayla ilgili bir çalışma başlattı. Şüphelilerin kopyalanan mail adresinden şirkete tekrar para talebinde bulunduğu bir e-posta gönderildi. Gerçek isteği kabul etmiş gibi davranan şirket yetkilileri, buluşma noktasına giden polis ekipleri tarafından şüphelilerle birlikte yakalandı. Nijerya uyruklu şahıslar Taıwo B.O. (31), Uma U.O. (46), King D.W. (38), Samuel C. C. (38), Chris U. O. (43) Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Parayı aldıklarını kabul eden şüpheliler, ifadelerinde parayı aldıklarını ve komisyon karşılığı ismini bilmedikleri bir kişiye teslim ettiklerini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan beş şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.