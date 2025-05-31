İstanbul’da 33 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL MERKEZLİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 33 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü etrafında şekilleniyor. Ayrıca, Büyükçekmece ve Beşiktaş Belediyeleri’ndeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri ile ilgili de soruşturmalar devam ediyor. Şu ana kadar toplamda 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürmektedir.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BAZILARI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİYOR

Gözaltına alınan 33 şüpheliden 21’i sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu birçok ismi gözaltına aldı.

FİRARİ ZANLILARIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3’ünün cezaevinde bulunması, 3’ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Ekipler, firari durumdaki zanlıları yakalamak için çalışmalarını hızlandırıyor.