İstanbul’da 38 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

SORUŞTURMALAR HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 31 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerini takiben Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na yönlendirildi.

KAPSAMLI SORUŞTURMALAR VE İDDİALAR

Soruşturmalar, dört farklı konuyu kapsamaktadır: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yolsuzluk Soruşturması, İBB’ye bağlı iştirakler ve bazı daire başkanlıklarında ortaya atılan usulsüzlük iddialarını içermektedir. İddialar arasında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yer almaktadır. Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü soruşturması, Aktaş’ın başında olduğu suç örgütünün belediyelerle ilişkilendirilerek maddi menfaat sağladığı ve yolsuzluk faaliyetlerinde bulunduğu iddialarıyla devam etmektedir. Diğer yandan, Büyükçekmece Belediyesi’yle ilgili soruşturmada, belediye başkanı ve görevlilerinin firmalardan maddi menfaat talep ettiği ve iş sahiplerini bağış ve sponsorluk adı altında baskı altına aldığı öne sürülmekte. Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü soruşturmasında ise usulsüz ihaleler ve rüşvet iddiaları araştırılmaktadır.

31 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul, Ankara, Adana ve diğer illerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile birlikte, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 5 şüpheli daha yakalandı ve böylece toplam gözaltı sayısı 38’e ulaştı. Soruşturma kapsamında toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kişilerden 3’ünün cezaevinde, 3’ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, firari durumda bulunan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.