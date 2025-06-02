İstanbul’da 38 Yolsuzluk Şüphelisi Gözaltında

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SAYISI ARTIYOR

İstanbul merkezli dört ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltındaki şüpheli sayısı 38’e ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş’ın liderlik ettiği iddia edilen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri ile ilgili soruşturmalar çerçevesinde toplamda 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar sonucunda, hakkında gözaltı kararı bulunan beş şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece yakalanan şüpheli sayısı 38 oldu. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesinde sürüyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dört ayrı yolsuzluk soruşturması, 31 Mayıs’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla başladı. Bu kapsamda, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, haklarında gözaltı kararı çıkan şüphelilerden üçünün cezaevinde ve üçünün yurt dışında olduğu tespit edildi. Ekiplerin, firari durumdaki zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.