İstanbul’da 4 Günlük Gösteri Yasağı

İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.” ifadesine yer verildi. Bu karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınmış olup, çeşitli tedbir kararlarının uygulanacağını belirtti.

METRO HATLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan açıklamaya göre, 19 Mart 2025 günü saat 06.00’dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonu, tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil sefere kapatılacak. Ayrıca M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu da yine tüm giriş ve çıkış noktasında sefere kapatılacak.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK CADDELER

Bunun yanı sıra, belirli cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması kararlaştırıldı. Kapatılacak alanlar arasında yer alan yollar şu şekildedir: Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Adnan Menderes Bulvarı yan yolları, Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar, Kocasinan Caddesi ve ona çıkan yollar, Mütercim Asım Caddesi, Oğuzhan Caddesi ile Akdeniz Caddesi de dahil olmak üzere toplamda pek çok sokak trafiğe kapatılacak. Belirtilen bu önlemler, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konuyor.