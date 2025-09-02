İstanbul’da 4 İlçede Uyuşturucu Operasyonu

OPERASYON DETAYLARI

İstanbul’da dört ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda toplamda 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk ve 66 kilogram eroin ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatını önlemek, ticaretini engellemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Pendik’teki operasyonda, polisin bir süredir takip ettiği iki şüphelinin, İran’dan gelen bir tırı karşıladığı belirlendi. Tırın alt kısmında bir bölme açtığını fark eden ekipler, tır şoförü ve üç kişiyi gözaltına aldı. Yapılan arama sonucunda 66 kilogram eroin ele geçirildi.

REZİDANSTA YAPILAN BASKIN

Beylikdüzü’ndeki operasyonda ise İran’dan İstanbul’a hava yoluyla gelen ve eş görünümündeki iki kişi takibe alındı. Şüpheliler, rezidansa yerleşip evden hiç çıkmadı. Ekipler, yaklaşık bir hafta sonra binayı ziyaret eden bir kişinin çanta ile çıktığını fark etti. Durduğunda yapılan üst ve çanta aramasında metamfetamin ele geçirildi. Daha sonra rezidans dairesine düzenlenen operasyonda burada uyuşturucunun üretildiği tespit edildi ve toplamda 261 kilogram metamfetamin bulundu. Üç şüpheli yakalandı.

DİĞER OPERASYONLARDA YAKALANANLAR

Sancaktepe ve Beyoğlu’ndaki iki ayrı operasyonda ise toplam 90,5 kilogram skunk ele geçirildi ve dört zanlı gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan toplam 10 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi.

EMNİYETİN MÜCADELESİ

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz planlı, sürekli, kalıcı ve sonuç alıcı şekilde devam ediyor. Bu mücadelede en büyük dayanağımız İstanbul halkıdır. Halkımızın desteğiyle, neslimizi ve geleceğimizi korumak adına kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.” dedi. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İstanbul’un dört ilçesinde ele geçirilen uyuşturucularla ilgili bilgi verdi ve yakalanan 10 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.