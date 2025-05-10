İstanbul’da 4 Kişi Tutuklandı

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Şişli ilçesinde, Çalık Holding’te çalıştığı dönemde haklarını alamadığı gerekçesiyle holding önündeki bir saksıya ateş eden Erol Eğrek’in hayatını kaybetmesine dair 4 kişi tutuklandı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’ndeki Çalık Holding binası önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Erol Eğrek, eski çalıştığı şirketin yetkilileriyle görüşmek için ruhsatlı silahını yanına aldı. Tazminat talebinin dikkate alınmaması üzerine, Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya 3 el ateş etti.

Güvenlik Müdahalesi ve Sonuçları

Eğrek’in silahını ateşlemesi üzerine korumalar, Eğrek’in üzerine giderek müdahale etti. Eğrek, silahını başına dayadı. Güvenlik görevlileri ve korumalar, 49 yaşındaki adamı darp ederek uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Olayın ardından Erol Eğrek, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde baş, boyun ve göğüs bölgelerinde ağrı hissettiğini belirten Eğrek, kısa bir süre sonra fenalaşarak entübe edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Eğrek yaşamını yitirdi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Olayın ardından, bölgeye sevk edilen polis ekipleri incelemelerde bulundu ve 6 korumayı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.