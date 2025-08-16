İstanbul’da 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL’DAKİ HIRSIZLIK OLAYLARI

İstanbul’da kapı kilitlerini kırarak girdikleri sekiz evden ziynet eşyası, kol saatleri ve antika eşyalar çaldıkları belirlenen dört şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarına takılmamak için her olay sonrası kıyafet değiştirdikleri tespit edildi. Geçmişte çok sayıda suç kaydı bulunan bu kişiler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARA VE DEĞERLİ EŞYALAR ÇALINDI

14 Şubat’ta Ortaköy’deki M.P.’nin evine giren hırsızlar, 50 bin lira değerinde altın ve elmas kolye, dört adet çeyrek altın ve antika eşyaları çaldı. Bunun üzerine M.P.’nin şikayetiyle polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, 21 Mayıs’ta Beyoğlu’nda Z.B.H.’ye ait evde hırsızlık yapıldı ve 80 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 53 bin lira çalındı.

KIYAFET DEĞİŞTİRME STRATEJİSİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki olay sonrasında başlattıkları çalışmalarda birçok güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde dört kadın hırsızın, her olaydan sonra kıyafetlerini değiştirerek takipten kurtulmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve Gönül Ç. (34), Sedef G. (27), Çiğdem Ç. (30) ve Ayşe Ç. (27) yapılan operasyonda gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI VE TUTUKLAMA

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerden Gönül Ç.’nin 68, Sedef G.’nin 26, Çiğdem Ç.’nin 24, Ayşe Ç.’nin ise 21 adet suç kaydı bulundu. Bu dört kişinin, yüz binlerce liralık ziynet eşyası, değerli kol saatleri ve antika eşyaların çalındığı sekiz olayın failleri olduğu belirlendi. Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.