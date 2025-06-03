İstanbul’da 4 Yolsuzluk Soruşturması Gerçekleşti

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK GÖZALTILARI

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmaları, İBB’ye yönelik olanlar, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün durumu, Büyükçekmece Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile ilgili konuları kapsıyor. Gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şubesindeki işlemleri bitiren şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Ardından, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Mayıs’ta düzenlenen eşzamanlı operasyonlar sonucunda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de bulunduğu toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerden 5’i daha yakalandı. Bunlardan 3’ü cezaevinde, 3’ü ise yurt dışında bulunuyor. Ekipler, firari konumda olan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.