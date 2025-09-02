İstanbul’da 46 Yeni Okul Açılacak

İSTANBUL’DA EĞİTİM ALANINDA YENİ DÖNEM

İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan okulları ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 eğitim öğretim yılına İstanbul’un 46 yeni okul ile merhaba diyeceğini duyurdu. Vali Gül, “Yapımı tamamlanan bu okullarımızla birlikte on binlerce öğrencimiz daha modern, donanımlı ve sağlıklı eğitim ortamlarına kavuşmuş olacak. İkinci müjdemiz, çok daha hayati bir konu. Artık, İstanbul’da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı” şeklinde konuştu.

OKUL BİNALARI DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptığı basın açıklamasında, İstanbul’daki okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini ifade etti. Vali Gül, “Yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencimiz ve 170 bin öğretmenimizin ders başı yapacağı İstanbul ile ilgili sizlerle paylaşmak istediğim iki müjdemiz var. Birincisi, 46 yeni okul açıldı. Yeni okullarımız arasında ilkokullar, ortaokullar, liseler, anaokulları ve halk eğitim merkezleri bulunuyor. Bu ne demek? İstanbul’un her yaş grubundan öğrencisine hitap eden yatırımları hayata geçiriyoruz demek” dedi. Ayrıca, İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığının 1999 depreminden önce yapılan okul binalarını inceleyerek 1.336 okulun riskli olduğunu tespit ettiğini ve 359’unun yıkıldığını, 816’sının güçlendirildiğini, 61 okulun ise yapım veya güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İSTANBUL’DA EĞİTİM BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Eğitim bina güvenliğinin önemine vurgu yapan Davut Gül, “Yeniden yapılması gerekenler yapıldı. Güçlendirmesi gerekenler güçlendirildi. Çocuklarımızın güven içinde eğitim görmesi bizim en öncelikli sorumluluğumuz” dedi. Gül, İstanbul’un 39 ilçesinde kamu ve hayırseverlerin katkılarıyla 150 okulun inşasının sürdüğünü belirterek, İstanbul’un geleceğini güvenle inşa ettiğini ifade etti. “Güvenli ve modern eğitim ortamları için yapılan bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacak” diye ekledi.

TEKLİ EĞİTİME GEÇME HEDEFİ

Vali Gül, İstanbul’un tamamında tekli eğitime geçme hedefini de vurguladı. “Halihazırda okullarımızın yüzde 78’inde, 2 bin 371 okulda tam gün eğitime devam edilirken, yüzde 22’sinde, 677 okulumuzda ikili eğitim veriliyor” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Cumhurbaşkanının liderliğinde ve Milli Eğitim Bakanının öncülüğünde bu hedeflerine en kısa sürede ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

YENİ AÇILAN OKULLAR HAKKINDA BİLGİLER

Vali Gül, yeni açılan 46 okuldan üçünün Zeytinburnu kampüsünde yer aldığını bildirdi. Bu okullar arasında, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 24 derslik ve 36 atölyesiyle 1370 öğrenciye; Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 24 derslik ve 39 atölyesiyle 289 öğrenciye; Zeytinburnu Mehmet İhsan Mermerci Turizm Meslek Lisesi’nin ise 24 derslik ve 118 yataklı uygulama oteli ile 475 öğrenciye hizmet vereceği bilgilerini aktardı.