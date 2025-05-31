İstanbul’da 47 kişi hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMALARINDA GÖZALTI KARARLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, aralarında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ile beş ilçe belediye başkanının bulunduğu toplamda 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan işlemlerde, Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için 30 Nisan ve 11 Mayıs’ta ek ifade verdi. Aktaş verdiği ifadede, “Başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığım belediyeler, maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptılar” dedi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE YAPILAN PARA VE ARAÇ TALEPLERİ

Aktaş, belediye başkan ve yardımcılarına para vermek zorunda kaldıklarını, onların taşınmaz ve araçlarını değerinden yüksek bedellerle satın almak zorunda kaldıklarını aktardı. “2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmaları için para ve araç vermeye zorlandık” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu bilgiler ve yapılan tespitler sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay dahil 27 şüpheli hakkında “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA HAKKINDA

Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili yürütülen soruşturmada ise, belediye başkan ve çalışanlarının inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni vermek için çeşitli taleplerle baskı kurdukları öne sürüldü. Belirtilen baskılar neticesinde bazı iş sahiplerinin bu talepleri kabul etmek zorunda kaldıkları belirlendi. Büyükçekmece’de hafriyat işleriyle ilgili yapılan tespitlere dayanarak, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı’nın bulunduğu beş kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB’DE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE RÜŞVET İDDİALARI

Soruşturma ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla devam ediyor. Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık etmesine dair iddialar gündeme geldi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in bölgede inşaat yapan müteahhitlerden iskan izni karşılığı maddi menfaat sağladığı tespit edildi.

BEBEKDE TEMİZLİK İHALESİNDE USULSUZLUK İDDİALARI

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile ilgili olarak, 2019 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gerçekleştirilen alımlarla ilgili ihbar üzerine bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı’nın paravan firma üzerinden usulsüz işlemlerle kamu zararı oluşturduğu tespit edildi. İki tutuklu kişi de dahil olmak üzere, toplamda 11 kişiye yönelik “kamu kurumu zararına dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalama süreçleri devam ediyor.