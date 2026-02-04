İstanbul’da 47 Pedofiliye Operasyon Gerçekleşti

İSTANBUL’DA SİBER SUÇLARA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirdiği çalışma ile siber suçlarla ilgili önemli bir operasyona imza attı. Ekipler, çevrim içi iletişim uygulamaları aracılığıyla çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri temin eden ve bu materyalleri dijital ortamda depolayan şüphelilerin izini sürdü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Dijital materyaller üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, suç unsuru taşıyan içeriklere sahip olduğu belirlenen 47 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemleri için götürüldü.

TEKNOLOJİK CİHAZLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar, harici hafıza birimleri ve USB bellekler de dahil olmak üzere tüm teknolojik cihazlar ile ilgili el koyma işlemleri yapıldığı öğrenildi.