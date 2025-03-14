İstanbul’da 5 Günlük Hava Tahmini

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerine yakın ilgi gösteriyor. Meteoroloji’nin son raporlarına göre, İstanbul’da 15 Mart 2025 Cumartesi günü sıcak hava etkisini sürdürecek. Ancak, hafta sonuna yaklaşırken lodosun güçlenmesi ve fırtına olasılığı gündemde. Peki, 15 Mart’ta hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar ne seviyede olacak? İşte İstanbul’un 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen ayrıntılar…

SICAKLIK DEĞERLERİ VE YAGIŞ İHTİMALİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen tahminlere göre, 15 Mart Cumartesi günü İstanbul’da sıcaklıkların 23-24°C seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Ancak, Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun güçlenmesiyle fırtına seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor. Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceği ve kış havasının etkisini göstermeye başlayacağı belirtiliyor.