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İstanbul’da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

İSTANBUL’DA DEPREM FELAKETİ

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük bir panik yarattı. 13 saniye süren sarsıntının ardından vatandaşlar geceyi evlerinde geçirmek istemedi. Birçok kişi sokaklara, camilere ve mesire alanlarına kurdukları çadırlarda sabahladı.

DEPREM ANINDAKİ RAHATLILIK

Kahvaltı masasında deprem anında yakalanan bir vatandaşın sakinliği dikkat çekti. Apartmandaki komşuları panik içinde dışarı çıkarken, babası rahat bir şekilde kahvaltısına devam eden oğlu, durumu kaydederek “Reis deprem oluyor. Haberin olsun” mesajını bıraktı.

ARTÇI SARSINTILAR

AFAD’ın verilerine göre, deprem dün saat 12.49’da Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana geldi. Bugün saat 09.00’a kadar 266 artçı sarsıntı kaydedildi. Bunlardan 258’i 0-4 büyüklüğünde, 7’si 4-5 büyüklüğünde ve 1’i 5 ve üzeri büyüklüğünde gerçekleşti.

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