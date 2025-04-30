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İstanbul’da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM SONRASI OKUL BOŞALTILMALARI

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih bölgesinde 2 okul tahliye edildi. Tahliye edilen okullar havadan da görüntülendi.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 3’ü tarihi 4 okulun boşaltıldığını” ifade etti. Boşaltılan okullar arasında Fatih’teki Sultanahmet Suphipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Katip Çelebi İlkokulu bulunduğu bilgisi verildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Boşaltılan okulların dronla çekilen görüntülerinde, okulların dış cephesinde çatlaklıkların ve sıvaların döküldüğü dikkat çekti.

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