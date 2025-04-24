İstanbul’da 6,2’lik Deprem Sonrası

İSTANBUL’DA DEPREM SONRASI DURUM

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, geceyi parklar ve bahçelerde kurdukları çadırlarda geçirirken, bir aile ise kamyonda kalmayı tercih etti. Depremin ardından şehrin farklı noktalarına dağılan insanlar, güvenli bir alan arayışına girdi. Ancak zamanla bazıları evlerine dönerken, bir kısmı sokakta kalmayı uygun buldu.

Ateş Başında Isınma Çabası

Havanın soğumasıyla birlikte, sokakta kalanlar ateş yakmak zorunda kaldı. Parkta bulunan vatandaşlar, yakılan ateşin etrafında ısınma çabası içerisindeydi. Çadır kuran vatandaşlar rahat zaman geçirmeye çalışsa da, bazıları zorunlu olarak daha az konforlu bir seçenek olan kamyonu tercih etti. Mehmet Akgün, “Çok soğuk oldu, mecburen ateş yakmak zorunda kaldık. Çocuklar vardı, onların bakımı konusunda sıkıntı yaşadık. Evden nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Önce çadırda kaldık, sonra soğuk olunca kamyonda kaldık. Bu gece de burada konaklamayı düşünüyoruz” diyerek durumu özetledi.