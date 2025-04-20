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İstanbul’da 60 Yaşındaki Adam Öldü

OTEL ODASINDA BULUNAN CANSIZ BEDEN

İstanbul Küçükçekmece’de, 60 yaşındaki bir adam otel odasında ölü olarak bulundu. Olay, Kemalpaşa Mahallesi Emekli Sokak’ta yer alan bir otelde gerçekleşti. İlk edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan 1965 doğumlu Olcay Barut sabah saatlerinde otelden dışarı çıktı. Bir süre sonra tekrar otele dönen Barut, kaldığı odaya geçiş yaptı.

GÖREVLİLERİN YAPTIĞI KEŞİF

Barut’un üzerinden bir süre geçtikten sonra odasına giren otel görevlileri, onun cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde Olcay Barut’un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölüm nedeni hakkında bilgi edinmek amacıyla cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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