İstanbul’da 7 Mayıs Elektrik Kesintisi

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

İstanbul’da elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirme ile takip ediliyor. 7 Mayıs tarihindeki planlı elektrik kesintileri, çeşitli ilçelerde değişik zaman dilimlerinde gerçekleşecek. Göz önünde bulundurulması gereken, İstanbul’un nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı ve elektriklerin ne zaman geri geleceği.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE NEDENLERİ

BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti listesine göre, 7 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da çeşitli kesintiler planlanmış durumda. Avcılar ilçesindeki Kesinti Nedeni, Abone/Şube Bağlantısı olarak belirlenmiş. Bu kapsamda, 07/05/2025 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında, Merkez-Üniversite mahallesi Kanarya ve Mahir sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

BAĞCILAR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yine 7 Mayıs’da, Bağcılar ilçesinin bazı bölgelerinde de elektrik kesintileri olacak. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, Merkez-Bağlar mahallesi Yalçın Koreş sokaklarında bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek. Benzer bir kesinti, aynı saat diliminde Merkez-Çınar mahallesi ve Esenler ilçesinin Fatih mahallesindeki sokaklarda Yatırım/Dönüşüm çalışmaları nedeniyle yaşanacak.

BAŞKA İLÇELERİN ETKİLENMESİ

Bahçelievler ilçesi de 7 Mayıs’ta planlı elektrik kesintilerinden nasibini alacak. Merkez-Zafers mahallesi Bahargülü ve Çınar 1 sokaklarında 09:00 – 17:00 saatleri arasında kapsamlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, Merkez-Çobançeşme mahallesi ve Merkez-Yenibosna mahallesi gibi diğer bölgelerde de aynı saatlerde kesintiler olacak.

ANLAYIŞ GÖSTERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Bu elektrik kesintileri, İş Sağlığı ve Güvenliği’nin ön planda tutulması amaçlı gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla, vatandaşların bu süre zarfında anlayış göstermeleri önemli. Kesintilerin bitiş saatleri, her bölge için belirtildiği gibi, elektriklerin yeniden verileceği zamanı bildirecektir.