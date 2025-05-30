İstanbul’da 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL’DA TERÖR SORUŞTURMASI

İstanbul’da gerçekleştirilen terör soruşturması çerçevesinde 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” ve “terör örgütüne üye olmak” suçları dolayısıyla yürütülen soruşturma kapsamında bu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’sinin tutuklanmasına karar verilirken, kalan 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.