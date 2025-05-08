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İstanbul’da 725 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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UYUŞTURUCU OPERASYONLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Yurtta güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İstanbul’dan gelen son operasyonda zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde aynı anda 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

SİLİVRİ’DE UYUŞTURUCU İMALATI TESPİT EDİLDİ

Ekipler, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddelerin havlulara emdirilerek İstanbul’a getirildiğini ve burada kristal hale getirildiğini belirledi. İlk operasyonda, havluya emdirilmiş ve bazıları kristal forma dönüştürülmüş olmak üzere toplamda 725 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. İzlemeye alınan farklı şüphelilerin, şehir merkezinden uzak Silivri’deki adreslerde yurt dışından getirilen ham maddelerle uyuşturucu üretimi yaptığı belirlendi. Operasyonlar sonucunda Silivri ve Bağcılar’da 8 şüpheli gözaltına alındı.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON VE GÖZALTILAR

Toplamda 6 ilçede düzenlenen 4 operasyonda ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu operasyonlar sırasında elde edilen uyuşturucu maddeler arasında 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin adet hap, 585 litre uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, 144 kilo 180 gram kannabinoid, 183 kilo skunk, 2 adet hassas terazi, 2 hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 tabanca ve 69 fişek yer aldı. Gözaltına alınan tüm şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

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