İstanbul’da 75 Kg SKUNK Ele Geçirildi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, İstanbul polisinin düzenlediği operasyonlarda 75 kilogram skunk isimli uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve iki şüphelinin gözaltına alındığını aktardı. Bakan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili detayları da verdi.

OPERASYON DETAYLARI

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasında, “İstanbul’un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 72 parça halinde 75 Kg SKUNK Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik. Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.” bilgisine yer verildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, Maltepe ilçe merkezinde bir araç ve Büyükçekmece’de bir adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

TEBRİKLER VE SERT MESAJ

Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü ve polisleri tebrik etti. Bakan, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.” diyerek kararlılıklarını da dile getirdi.