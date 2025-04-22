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İstanbul’da 773 kg uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyona dair önemli bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya, “İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik.” dedi.

ZEHİR TACİRLERİ YAKALANDI

Operasyonda, iki şüpheli zehir tacirinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Uyuşturucu ile yapılan mücadelenin toplum sağlığı için gereken bir konu olduğunu vurguladı.

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