İstanbul’da 773 kg uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYON

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarı sağlandığını açıkladı. Yerlikaya, “İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik” dedi. Ayrıca, operasyonda iki şüphelinin, zehir taciri olarak yakalandığını belirtti.

UYUŞTURUCU MADDELERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ile mücadele konusundaki önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Elementlerin ele geçirilmesi, yakalanan şüphelilerle birlikte daha fazla soruşturma açılmasına ve bu tür suçların engellenmesine katkı sağladı. Bakan Yerlikaya, bu tür operasyonların süreceğini vurgulayarak, mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.