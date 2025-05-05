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İstanbul’da 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü MLKP’ye yönelik 3 ilde 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçu kapsamında 10 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

DEVAM EDEN ARAMA ÇALIŞMALARI

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve Malatya illerinde düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, firari konumda olan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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