İstanbul’da 83 Bin 901 Personel Görevde

İSTANBUL’DA KURBAN BAYRAMI İÇİN GÖREV YAPACAK PERSONEL

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Kurban Bayramı süresince İstanbul’da toplam 83 bin 901 sağlık personelinin görev alacağını belirtti. Güner bu paylaşımında, “İstanbul’da Kurban Bayramı’nda 83 bin 901 personel görev yapacak” dedi.

KAMU HASTANELERİNDE GÖREV ALACAK SAĞLIK PERSONELİ

Güner, bayram boyunca vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla İstanbul’daki 53 kamu hastanesinde toplam 62 bin 200 sağlık personelinin görev alacağını ifade etti. Ayrıca, acil servislerde görev yapmak üzere 15 bin 467 sağlık personeli planlandığını duyurdu.

Acil sağlık hizmetleri bünyesinde, 112 ve UMKE dahil olmak üzere toplamda 6 bin 234 sağlık personelinin 7/24 görev alacağı belirtildi. Güner, “Toplamda 83 bin 901 personel, Kurban Bayramı süresince İstanbul’da vatandaşların güvenli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti alabilmesi için görevinin başında olacaktır” diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.