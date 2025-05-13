İstanbul’da 97 Gözaltı Gerçekleşti

İSTANBUL VALİLİĞİ’NİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen Nureddin Yıldız’ı protesto eden 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu kişilerin 39’u kadın, 58’i erkek olarak kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), 13 Mayıs Salı günü düzenleyeceği “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı etkinlikte, kamuoyunda tepki çeken Nureddin Yıldız’ı konuk aldı. Bu duruma itiraz eden öğrencilerle polis arasında arbede meydana geldi.

OLAYLARDA YARALANAN POLİSLER

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olaylarda 13 polisin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “13.05.2025 Salı günü saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırmıştır.” ifadesine yer verildi. Saldırı sonrası 13 emniyet mensubunun hafif yaralandığı bilgisi verildi.

EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI

Açıklamada, “Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.” denildi. Bu gelişmeler, kamuoyunda dikkat çeken bir durum yarattı.