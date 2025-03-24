İstanbul’da ABD Vatandaşı Sınır Dışı Edildi

GÖSTERİLER SONRASI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gelişen olaylar neticesinde, Saraçhane’deki gösterilerde provokatif hareketler sergileyen ABD vatandaşı gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından, bu kişiye ait olan ve “beşinci kol faaliyetleri” yürüttüğü iddia edilen Michael Anthony Ganoe bugün gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan” gözaltı işlemi yapılan Ganoe, akşam saatlerinde sınır dışı edilerek doğrudan İsrail’e gönderildi. Türkiye saati ile 20:30’da gerçekleştirilen sınır dışı işleminde, Ganoe’nin İstanbul’da kaldığı dönem boyunca ülke aleyhinde çeşitli provokatif yayınlar yaptığı bildirildi.

PROVOKATİF YAYINLAR YAPIYORDU

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sadece bir gün sonra 20 Mart’ta İstanbul’a giriş yaptığı tespit edilen Michael Ganoe’nin, yaptığı yayınlarda belirli çağrılarda bulunduğu ifade edildi. “Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook’a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum. İşte tam burada tam olarak ilginize ve desteğinize ihtiyacım var, yardımınıza ihtiyacım var” şeklindeki ifadeleri, provokatif bir yayın olarak değerlendirildi. Ganoe, ayrıca “Inside Israel sayfasına girin ve videomuzu paylaşın. Biz yapamayız, çünkü hükümet interneti kısıtladı. Teşekkürler” diyerek hükümetin müdahalesine dikkat çekti.