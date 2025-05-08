İstanbul’da Acil Dönüşmesi Gereken Binalar

KENTSAL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ DÜZENLENİYOR

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması amacıyla önemli bir adım atılıyor. Megakentte düzenlenen Kentsel Dönüşüm Zirvesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile 39 ilçenin belediye başkanları davet edildi.

DÖNÜŞMESİ GEREKEN BİNA SAYISI BELİRLENDİ

Toplantıda konuşan Kurum, İstanbul’da dönüşmesi gereken toplamda 600 bin bina bulunduğunu dile getirdi. “İstanbul’da hissedilen depremler, deprem dönüşüm seferberliğimizi bir kez daha gözler önüne sermektedir. 11 ilimizde yaptığımız çalışmaları örnek olması bakımından önemsiyorum. Toplamda 453 bin ev ve iş yerini yıl sonuna yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Kurum, deprem sonrası İstanbul’da 452 bin bina üzerinde inceleme yapıldığını ve bunlardan 354’ünün hasarsız, 61’inin az hasarlı olduğunu bildirdi. Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yaşamaya devam ettiğini ve riskli bölgelerde hayat süren insan sayısının yüzde 71’e ulaştığını belirtti. Kurum, İstanbul’un geçmişte tamamen riskli bir durumda olduğunu, ancak bugün bu oranın yüzde 60’a düştüğünü ifade etti.

YATIRIMLAR VE KAMPANYALAR BAŞLATILIYOR

İstanbul’da dönüşmesi gereken 600 bin bina olduğunu vurgulayan Kurum, bu süreçte 450 milyar lira yatırım yapıldığını aktardı. İstanbul’un dönüşümünü kolaylaştırmak için “Yarısı Bizden” kampanyasını başlattıklarını söyledi. Kurum, deprem konusunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, “İstanbul’da bir deprem bekleniyor, ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depreminin üstesinden gelmek için özlenen dönüşümle cevap vermek zorundayız. Hepimiz masanın bir yanından tutup İstanbul’u dönüştürmek zorundayız” dedi.

BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

Kurum, parti ayrımı gözetmeksizin bu hedefin birlikte başarılması gerektiğini ifade etti. “Tek vücut olalım, hep birlikte İstanbul’umuzu dönüştürelim. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım” diyerek toplantının önemini vurguladı.