İstanbul’da Ahmet Minguzzi davası görüldü

İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Kadıköy’deki bitpazarında bıçaklanarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasının ilk duruşması Anadolu Adalet Sarayı’nda başladı. Acılı aileyi yalnız bırakmayan ünlü isimler, adliyeye gelerek destek verdiler. Duruşmayı takip edenler arasında Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin bulunuyor.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Destek için adliyede bulunan Onur Tuna, yaptığı açıklamada duygularını şu şekilde dile getirdi: “Hepimizin evladıydı. Üniversitedeki ev arkadaşımı bundan 15 yıl önce aynı şekilde kaybettim. Bunu yakından bilen biri olarak, Ahmet’in ailesinin yanında olmak için buradayım.” Türkiye’nin dikkatlerini çeken Ahmet Minguzzi davası, 8 Mayıs’a ertelendi. Savcı, mahkemeye sunduğu beyanında, suça sürüklenen çocuklardan birinin hastanede doğduğunu, diğerinin ise doğum kaydına ulaşılamadığını belirtti. Bu sebeple her iki sanık için yaş tespiti yapılmasını talep etti. Hakim, verilen arada bu talepleri değerlendirecek ve kararını verecek.

ÜZERİNDEN 14 GÜN GEÇMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

24 Ocak günü yaşanan olayda Kadıköy’deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yaptığı esnada B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Olay sırasında yanında bulunan U.B., yerde kanlar içinde kalan Minguzzi’yi tekmeledi. Mattia Ahmet Minguzzi, 14 günlük yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelileri hakkında “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi. 18 yaşındaki sanık için hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanıklar bugün hakim karşısında yer alıyor.