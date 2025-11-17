İstanbul’da Aile Ölümü Soruşturmasında Gözaltı Sayısı Artıyor

istanbul-da-aile-olumu-sorusturmasinda-gozalti-sayisi-artiyor

İSTANBUL’DA AİLE MEVCUTLUĞU DÜŞÜNDÜREN ÖLÜMLER

İstanbul’da anne ve iki çocuğunun vefatıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Fatih’te bir otelde kalan Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri sebebiyle 12 Kasım’da hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocukların hayatını kaybettiği, anne ve babanın ise yoğun bakımda tedavi edildiği duyuruldu.

KUSMA ŞİKAYETİ TETİKLEDİ

Yapılan araştırmada ailenin 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a geldiği, Fatih’teki otelde kaldıkları ve 11 Kasım’da Ortaköy’de bir seyyar satıcıdan midye alıp, bir restoranda yemek yedikleri belirlendi. Aile bireyleri, aynı gün başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle hastanelere başvurmuştur. Uygulanan tedavi sonrası taburcu edilen aile, otele geri döndü.

OLAY, ACI BİR GELİŞMEYLE SONUÇLANDI

Otel odasında anne Çiğdem Böcek, kızının hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Tüm aile hastaneye kaldırılmasına rağmen iki çocuk, burada yaşamını yitirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Çiğdem Böcek, cumartesi sabahı yaşamını yitirdi.

OTELDE GÜVENLİK DENETİMİ YAPILDI

Olayın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, oteli denetlemek üzere harekete geçti. Polis, otel lobisine getirilen eşyalarda detaylı incelemelerde bulundu ve elde edilen bazı eşyalar laboratuvar incelemesi için gönderildi. Soruşturma çerçevesinde otel mühürlendi.

