İstanbul’da “Aile Sempozyumu” Devam Ediyor

SEMPOZYUM DEVAM EDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından “21. Yüzyılda Aile Olmak” temasıyla düzenlenen “3. Uluslararası Aile Sempozyumu” oturumlarla devam ediyor. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki etkinlikte, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sami Şener’in başkanlığında “Göç ve Aile” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Zehra Işık, Almanya’ya yönelik “Diasporada Türk Ailesi” çalışması hakkında sunum yaptı.

DÖRDÜNCÜ KUŞAK FARKLILIKLARI

Işık, Almanya üzerindeki çalışmalarda dördüncü kuşağın ilk üç kuşaktan belirgin farklılıklar gösterdiğini belirtti. “Ben de doğrusu bunu araştırmak için anneler ve kızları özelinde bir çalışma yapmaya karar verdim. Çocukların ciddi anlamda bir dil problemi var. Yani artık ana dilleri Türkçe değil, Almanca.” diyerek Türk aile yapısındaki değişimlere dikkat çekti. Işık, Almanya’daki Türkler arasında doğum oranlarında düşüş, yalnız yaşama olgusunda artış ve boşanma oranlarında yükseliş yaşandığını ifade etti. Dördüncü kuşak gençlerin çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Işık, ikinci ve üçüncü kuşağın Türk dizilerini ve siyasi programları izlemeye devam ettiğini, dördüncü kuşağın ise Alman televizyon kanallarını tercih ettiğini dile getirdi. Dördüncü kuşağın Almanlarla daha fazla sosyal etkileşimde bulunduğuna vurgu yaparak, “LGBT akımlarına karşı ilk üç kuşağın oldukça katı bir tutumu var. Ama dördüncü kuşak tabii ki bütün eğitim basamaklarını orada geçirdiği için daha toleranslı.” şeklinde konuştu. Ailelerin çocuklarını kreşe gönderirken LGBT bireylerinin çocuklarıyla arkadaşlık ilişkisi kurabildiğini belirtti.

DISSOSİYATİF KİMLİK BOZUKLUĞU VE AİLE PSİKOLOJİSİ

“Aile Psikolojisi” başlıklı oturumda Uzman Klinik Psikolog Zeynep Türkkan, “Gerilmiş Bağlar Parçalanmış Kimlikler: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Üzerine Aile Odaklı Vaka İncelemesi” konulu bildiriyi sundu. Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun yaygın bir sorun olduğunu dile getiren Türkkan, “Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu, kimliğe etkilerinin ötesinde bilinç, kendin olmak, zaman ve mekan algısını bozabilen çok yönlü bir bozukluk.” dedi. Travmanın atlatılmasında ailenin koruma ve destek rolünün önemine dikkat çekerek, “Ailenin koruması, kucaklaması, sevgisi, iletişimi ve değer vermesi önemli.” ifadesini kullandı.