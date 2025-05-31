İstanbul’da Aile Sempozyumu Gerçekleşti

ULUSLARARASI AİLE SEMPOZYUMU SONLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından “21. Yüzyılda Aile Olmak” temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu, gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi. Sempozyum, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki üç farklı salonda düzenlendi.

AİLENİN MODERN DÜNYADAKİ YERİ

Etkinlikte “Aile Psikolojisi”, “Kuşaklararası İlişkiler ve Aile”, “Yapısal Dönüşümler ve Aile”, “Milli Kültür ve Aile”, “Din ve Aile”, “Aile ve Değerler”, “Din Psikolojisi”, “Sosyokültürel Perspektiften Aile”, “Psikososyal Perspektiften Aile”, “Göç ve Aile” ile “Aile ve Medya” gibi başlıklar altında çeşitli oturumlar gerçekleşti. Bu oturumlarda akademisyenler ve uzmanlar, modern dünyada aile olmanın yanı sıra aile içi şiddet, aile kurmaya yönelik öneriler ve dijital çağda aile kavramının korunması gibi önemli konular üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca, sempozyuma 12 ülkeden çok sayıda akademisyenin tebliğ sunduğu öğrenildi. Ailenin yeniden yapılanması için pratik önerilerin yanı sıra modern hayatta babanın değişen rolü, toplumsal cinsiyet karmaşası ve göç eden ailelere yönelik rehberlik modelleri gibi konular öne çıktı.