İstanbul’da ‘Aileler Gazze İçin Buluşuyor’

PROGRAMIN AMACI VE KATILIMCILAR

Fatih’te düzenlenen ‘Aileler Gazze İçin Sabah Namazında Buluşuyor’ etkinliği kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi bir araya geldi. Fatih Camii’nde gerçekleştirilen programda, Gazze’de hayatını kaybedenler için sabah namazının ardından dualar edildi.

DUA VE YARDIM ÇAĞRISI

Cemaati namaz sonrası bir araya getiren etkinlikte, cami içinde saf tutanlar hayatını kaybeden çocuklar, kadınlar ve siviller için ellerini semaya kaldırarak dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin halkına yapılan maddi ve manevi yardımların etkin şekilde sürdüğünü vurguladı. Yapılan konuşmada “Filistin’de bir işgal var. Siyonist işgalciler orada soykırım yapıyor; dünyanın gözü önünde, hemen burnumuzun dibinde. Bütün Müslümanlar olarak, bütün dünya olarak, vicdan sahibi insanlar olarak dualarımızı yaparız. ve öyle bir amin diyelim ki semadaki melekler de aminlerimizle idrak etsin” ifadelerini kullandı.