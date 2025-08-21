İstanbul’da Akşam Trafik Yoğunluğu Yükseliyor

TRAFFIC DENSITY IN MEGACITY

Megakent İstanbul’da mesai çıkış saatinin de etkisiyle trafik yoğunluğu artıyor. Akşam saatlerinde işlerini bitiren İstanbullular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor. Aynı zamanda, araç trafiği nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözleniyor. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu Acıbadem Kozyatağı istikametinde belirgin bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çamlıca gişelerden itibaren başlayan bu yoğunluk, Kartal’a kadar devam ediyor. TEM Otoyolu’nda da Ataşehir ile Ümraniye arasında yoğun trafik etkili.

EUROPEAN SIDE TRAFFIC CONDITIONS

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu Okmeydanı noktasından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ve TEM Otoyolu Hasdal-Seyrantepe bölgesinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıca, TEM Otoyolu’nda Mahmutbey gişelerinden Avcılar gişelerine kadar çift yönlü yoğunluk gözleniyor. Basın Ekspres Yolu’nda da her iki yönde yoğun trafik dikkati çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, akşam saatlerinde kentin genelinde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.