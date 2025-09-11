İstanbul’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ZİNCİRLEME KAZA VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TEPKİSİ

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, alkollü sürücüye tepki göstermeye başladı. Polis duruma müdahale etti. Kaza, saat 02.30 sularında E-5 kara yolu, Avcılar Şükrübey mevkiinde gerçekleşti. Aşırı hızlı giden sürücü, önündeki araçlara çarparak kazaya neden oldu. Bu esnada arkasındaki başka bir araç, ilk kaza yapan araca vurdu. Toplamda üç aracın karıştığı bu kazalarda, bir araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polislerinin kontrolde, ilk kazaya sebep olan sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, alkollü sürücüye karşı tepkilerini dile getirdi. Olayın kargaşaya dönüşme ihtimali doğduğunda, polis ekipleri duruma müdahale ederek sürücüyü vatandaşların elinden aldı. Alkollü sürücü gözaltına alındı ve kazalarla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.