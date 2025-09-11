Haberler

İstanbul’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

ZİNCİRLEME KAZA VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TEPKİSİ

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, alkollü sürücüye tepki göstermeye başladı. Polis duruma müdahale etti. Kaza, saat 02.30 sularında E-5 kara yolu, Avcılar Şükrübey mevkiinde gerçekleşti. Aşırı hızlı giden sürücü, önündeki araçlara çarparak kazaya neden oldu. Bu esnada arkasındaki başka bir araç, ilk kaza yapan araca vurdu. Toplamda üç aracın karıştığı bu kazalarda, bir araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik polislerinin kontrolde, ilk kazaya sebep olan sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, alkollü sürücüye karşı tepkilerini dile getirdi. Olayın kargaşaya dönüşme ihtimali doğduğunda, polis ekipleri duruma müdahale ederek sürücüyü vatandaşların elinden aldı. Alkollü sürücü gözaltına alındı ve kazalarla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Haberler

Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.