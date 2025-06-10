İstanbul’da Anadolu Efes 94-87 kazandı

MAÇIN DETAYLARI

İstanbul’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final üçüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka’yı ağırladı. Maçta hakemlik görevini Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz ve Polat Parlak üstlendi. Anadolu Efes ekibinde Larkin 18, Nwora 19, Dozier 9, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 4, Oturu 22, Erkan Yılmaz 2, Willis 13, Smits, Thompson ve Rıdvan Öncel yer aldı. Beşiktaş Fibabanka’da ise Allman 10, Mathews 9, Plavsic 3, Needham 19, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 12, Morgan 13, Sleva 2 ve Terry 12 sayı üretti.

PERİYOTLAR VE SKOR

Maçın ilk periyodu karşılıklı sayılarla başladı ve ev sahibi Anadolu Efes bu çeyreği 26-22 önde tamamladı. Soyunma odasına 51-43’lük skorla giren lacivert-beyazlı takım, 3’üncü periyotta farkı biraz daha arttırarak bu çeyreği 78-65 önde geçti. Son çeyrekte Beşiktaş Fibabanka, maçı bırakmadı ve son dakikalarda farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Ancak Anadolu Efes, oyun disiplininden kopmayarak maçı 94-87 kazanmayı başardı ve seride durumu 2-1’e getirerek final için avantaj sağladı.

MAÇIN EN SKORERİ

Maçta en fazla sayı atan isim, Anadolu Efes’ten 22 sayı üreten Daniel Oturu oldu. Serinin 4’üncü maçı 12 Haziran Perşembe günü yine Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek. Eğer Anadolu Efes bu maçı kazanırsa finale yükselecek, Beşiktaş’ın galip gelmesi durumunda ise seri 5. maça uzanacak.