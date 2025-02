İstanbul’da Anneye Atkıyla Boğma Girişimi

İSTANBUL MALTEPE’DE ŞOK EDİCİ OLAY

İstanbul Maltepe’de B.E. (26), psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen bir çatışmanın sonucunda annesi M.E.’yi (56) atkıyla boğarak öldürmeye çalışıyor. Olay, Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti ve saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İki oğluyla birlikte 6 katlı bir binanın 5’inci katında yaşayan M.E. ile oğlu B.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.E., annesini atkıyla boğmaya çalıştı. Annesi nefessiz kalıp bayılınca B.E. komşusunun kapısını çalarak yardım istedi.

“ANNEMİ BOĞDUM” SÖZLERİ ANINDA YARDIM TALEBİ

B.E., annesinin öldüğünü düşündüğü sırada komşularına “Annemi boğdum” diyerek yardım istedi. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından M.E. hastaneye kaldırılırken, B.E. gözaltına alındı. Komşuları, B.E.’nin olay öncesi davranışlarının normal olduğunu ifade etti.

OLAYIN GÖRÜCÜLERİNDEN ŞOK AÇIKLAMALAR

Olayı anlatan komşu Ayşe Yılmaz, “Sadece polis ekiplerini, ambulansı gördüm. Olay yeri inceleme geldi. Bayanı hastaneye kaldırdılar. Polisler çocukları götürdü. Bana göre burada geziyordu. Bazı ihtiyaçlarım oluyor. Sağ olsun, malzeme gönderiyordu. Gidip bana yardımcı oluyordu. Eczaneden alıp, getiriyordu. Efendi bir çocuğa benziyordu. Anneleriyle yaşıyorlardı. Bir kardeşi var. Ben burada polisleri gördüm. Ambulans geldi. Götürdüler çocuğu” diyerek yaşananları aktardı.