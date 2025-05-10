İstanbul’da “Anneyle Güçlü Aile” Programı

ANNEYLE GÜÇLÜ AİLE HEDEFİ

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından İstanbul’da düzenlenen “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı”, Bahçelievler’deki bir otelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, çocukların ilk kelimelerinden ilk adımlarına kadar her şeyin bir annenin ellerinde şekillendiğini ifade etti. Çocukların büyüdüğünde adil bir hakim, merhametli bir hekim, vicdan sahibi bir öğretmen ve dünya lideri olabileceğine dikkat çeken Ercan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve saygıdeğer Hanımefendinin güçlü liderliğinde, annelerin sadece çocuk yetiştirmede değil, aynı zamanda eğitim, sağlık, sanat, teknoloji ve siyasette aktif bir şekilde yer aldığı bir Türkiye’de yaşıyoruz.” dedi.

KADININ EMEĞİNE VERİLEN ÖNEM

Ercan, anneliğin değerinin baş tacı edildiği bir vizyonla, Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ettiklerini vurguladı. Emine Erdoğan’ın “Medeniyetimiz, en çok da anne kalbine benzer.” ifadesinin kendilerine yol haritası oluşturduğunu belirten Ercan, güçlü ailelerin toplumların geleceğini belirlediğini kaydetti. “AK Parti Kadın Kolları olarak kadını, sadece bir birey değil, toplumu şekillendiren temel unsur olarak görüyoruz. Kadını göz ardı eden bir anlayış aileyi çözülmeye terk eder. Ailesiz toplum, değerlerini kaybetmiş, savrulmuş bir topluluktur.” diye konuştu.

ANNE OLMAK VE GÜÇLÜ TOPLUM İLİŞKİSİ

Ercan, anne olmanın herhangi bir alanda başarılı olmanın önünde bir engel olmadığını vurgulayarak, “Hem anne, hem eş olacağız, hem de kendi irademizle; istersek iş kadını, sanatçı, sporcu ve siyasetçi olacağız. Çünkü biliyoruz ki anne olmak, başarılı olmak için engel değil, tamamlayıcı bir etkendir.” şeklinde konuştu. “Terörsüz Türkiye” hedefine de değinen Ercan, “Hiçbir anne evladını teröre teslim etmek istemez. Anneler, evlatlarını terör örgütlerine kaptırmamayı tercih ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz bir Türkiye için yürütülen süreç, yalnızca bugünü değil, yarınlarımızı da güvence altına alıyor.” ifadesini kullandı.

ŞEHİT ANNELERİNE VE TÜM ANNELERE SAYGI

Konuşmasının sonunda, şehit anneleri başta olmak üzere vefat eden tüm anneleri rahmetle anan Ercan, hayatta olan annelere de sağlık ve huzur temennisinde bulundu. “Bizler bir oldukça ve annelerimizin yüzü güldükçe bu memleketin umutları büyüyecek ve yeşerecektir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.