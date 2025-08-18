İstanbul’da Araç Bahçeye Düştü, Yaralı Var

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İstanbul Sancaktepe’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, bir apartmanın bahçesine düştü. Bu kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay, akşam saat 20.15 sularında Safa Mahallesi Veda Sokak’ta gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, 34 HCN 150 plakalı Toyota marka otomobil, dik bir yokuşta sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonrası bir apartman duvarına ve trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, apartmanın bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAZADA YARALANAN KİŞİ

Kazada hafif yaralanan otomobildeki bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın sebeplerini araştırmak ve olayla ilgili inceleme başlatmak için çalışma yürütüyor.