Haberler

İstanbul’da Araç Bahçeye Düştü, Yaralı Var

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İstanbul Sancaktepe’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, bir apartmanın bahçesine düştü. Bu kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay, akşam saat 20.15 sularında Safa Mahallesi Veda Sokak’ta gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, 34 HCN 150 plakalı Toyota marka otomobil, dik bir yokuşta sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonrası bir apartman duvarına ve trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, apartmanın bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAZADA YARALANAN KİŞİ

Kazada hafif yaralanan otomobildeki bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın sebeplerini araştırmak ve olayla ilgili inceleme başlatmak için çalışma yürütüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Göcek Mahallesi’nde Su Hattı Yenileniyor

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve çevre temizliği sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor. MUSKİ, 400 metrelik su hattı deplasmanını tamamladı.
Haberler

Kayseri’de 38 Yıl Hapis Cezası

Kayseri'de, çeşitli suçlardan 38 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 25 yaşındaki A.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.