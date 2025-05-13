İstanbul’da Araçlar Çarpıştı, 5 Yaralı

KAZA ANINDA YAŞANAN OLAY

İstanbul Başakşehir’de meydana gelen önemli bir trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve bu olay sonucunda 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sularında Başakşehir ilçesindeki Hürriyet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, seyir halindeki 34 HAH 027 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sefa A.D. yönetimindeki 34 SFA 23 plakalı aracın dönüş yapmasıyla çarpıştı.

Olayın ardından, yaralıların durumu ciddiyet taşıdığı için hemen ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.